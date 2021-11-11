Мальчик из США родился на пятом месяце беременности, выжил и попал в книгу рекордов Гиннесса

Мишель Батлер и ее сын Кертис. Фото: Andrea Mabry/University of Alabama at Birmingham University

Мальчик из США, который родился на пятом месяце беременности и выжил, попал в Книгу рекордов Гиннесса, передает CNN.

Мишель Батлер была беременна двойней. И внезапно на пятом месяце 5 июля 2020 года она попала в больницу при Университете Алабамы в Бирмингемском университете со схватками.

Она родила двух недоношенных малышей - мальчика и девочку. Последняя вскоре скончалась из-за осложнений, связанных со здоровьем. Мальчик, которого назвали Кертисом, чудом выжил.

Сейчас ему уже чуть больше годика, но он уже успел войти в Книгу рекордов Гиннесса, как первый выживший ребенок, который появился на свет недоношенным, на пятом месяце.

Новорожденный Кертис. Фото: Andrea Mabry/University of Alabama at Birmingham University

Как говорит доктор Колм Траверс из Университета Алабамы, риск выжить у Кертиса при его рождении составлял не более одного процента. Вес новорожденного составлял примерно 419 граммов. Но к счастью, после рождения он с каждым днем становился все сильнее.

Кертис находился еще три месяца на искусственной вентиляции легких. Кроме того, в течение 275 дней он пробыл в больнице под круглосуточным надзором врачей.

"Статистика показывает, что у детей, рожденных в таком раннем возрасте, практически нет шансов на выживание", - сказал доктор Брайан Симс.

6 апреля 2021 года его наконец выписали. Мальчик до сих пор принимает необходимые препараты для поддержания здоровья и проходит лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941640-malchik-iz-ssha-rodilsya-na-pyatom-mesyatse-beremennosti-vyzhil-i-popal-v-knigu-rekordov-ginnessa/