Как нужно одеваться туристам в Турции

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К иностранцам в Турции относятся лояльно и не выдвигают особых требований. Но все же стоит знать, как желательно одеваться и ходить по улицам в этой популярной у туристов стране, чтобы не оказаться в неловком положении.

Известные пляжные курорты Турции не отличаются от европейских, поэтому можно не думать о своем внешнем виде. Конечно, в разумных пределах. Учтите, что в купальниках разрешается ходить только на пляжах. Если выйти в таком виде в город и пройтись по улице, то велик шанс попасть под неодобрительные взгляды местных жителей. Любителям загорать топлес придется поискать разрешенное для этого место. Верующие турчанки обычно купаются в специальном костюме, который полностью закрывает тело.

Многие мечети в Турции открыты для туристов, даже если они не являются мусульманами. Однако, заходя в храм, нужно соблюдать несколько важных правил. Обувь следует оставить на входе, предпочтение стоит отдать закрытой, чистой и опрятной одежде, не мусульманам посещать святыни разрешается только тогда, когда в них не проходят молитвы. Голову следует прикрыть. Сразу нужно отказаться от шорт, коротких юбок и платьев, маек и футболок с открытыми руками.

В туристических центрах мода может существенно отличаться от небольших деревушек. Например, в Стамбуле, Анталье и Измире на улице можно встретить представителей разных стилей: от сдержанных до провокационных. Недорогие авиабилеты до Стамбула ищите на Aviata.kz. Если у вас нет в планах посещения храмов или ресторанов, то для прогулок можно надевать любую одежду.

Но в восточной части страны местные жители имеют более консервативные взгляды. Здесь предпочтительно ношение скромной одежды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941171-kak-nuzhno-odevatsya-turistam-v-turtsii/