"Устаю от фальшивых людей": блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила подписчиков

Карина Ирби. Фото: instagram.com/karinairby

Блогерша Карина Ирби, на которую подписаны свыше 1,2 млн человек, решила поделиться необработанным фото и высказалась об истинных ценностях жизни. Искренность блогерши восхитила ее фолловеров.

Фото, на котором Карина намерено продемонстрировала несовершенства своего тела, появилось на ее страничке в Instagram.

"Я так устаю от фальшивых людей в интернете. Не знаю, кому они промывают мозги больше, себе или своей аудитории", - написала она.

По словам блогерши, большинство людей в Сети выдают себя за тех, кем не являются. Она пишет, что жизнь - это намного больше, чем идеальное тело, сумочки от Chanel и миллионы подписчиков. Она призвала людей в интернете оставаться настоящими, а не играть роли.

Поклонники поблагодарили блогершу за публикацию.

"Ты поддерживаешь меня больше, чем мои собственные родители", "Карина, спасибо тебе за эти слова", " Ты как всегда права, подруга", "Ты самая настоящая из всех, на кого я подписана. Спасибо, что вдохновляешь нас", - поблагодарили Карину подписчики.

Многие также отметили, что на фото она выглядит великолепно, так как не пытается спрятать от своей аудитории себя настоящую.

Блогерша на своей странице часто публикует посты о том, как можно скрыть несовершенство тела на снимках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941027-ustayu-ot-falshivyh-lyudey-blogersha-pokazala-zhirovye-skladki-na-foto-bez-retushi-i-voshitila-podpischikov/