Вассерман назвал легкий способ развить интеллект

Анатолий Вассерман. Фото: wikipedia.org

Анатолий Вассерман рассказал, как можно развить свой интеллект, передает Ura.ru.

"Интеллектуальные игры - это сильно упрощенный вариант научной деятельности. Например, классическая игра "Что? Где? Когда?" или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами", - говорит многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

При этом он отметил, что такие игры не способны улучшить финансовую грамотность. К примеру, в первый год выхода популярной во всем мире игры "Монополия", многие американские предприниматели наоборот обанкротились.

По мнению Вассермана, данная игра является не более, чем развлечением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940751-vasserman-nazval-legkiy-sposob-razvit-intellekt/