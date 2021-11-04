Деревню из домов, напечатанных на 3D-принтере, откроют в США

Иллюстративное фото: YouTube-канал ICON - 3D Tech

Новый жилой комплекс в Остине, штат Техас, станет крупнейшим в мире сообществом домов, напечатанных на 3D-принтере, передает CNN.

В следующем году планируется начать строительство 100 одноэтажных домов, «напечатанных» на месте с использованием передовых роботизированных конструкций и строительных материалов на основе бетона.

Проект является результатом сотрудничества между домостроительной компанией Lennar и ICON, строительной фирмой из Техаса, специализирующейся на 3D-печатных конструкциях. Дома были спроектированы датским архитектурным бюро Bjarke Ingels Group.

В процессе строительства будут задействованы пять роботизированных принтеров, которые печатают бетонной смесью под названием Lavacrete в соответствии с заранее запрограммированным дизайном.

"3D-печать в масштабе строительства не только обеспечивает более высокое качество домов быстрее и дешевле, но и парк принтеров может изменить к лучшему способ строительства целых сообществ. Соединенные Штаты сталкиваются с дефицитом примерно 5 миллионов новых домов, поэтому существует острая необходимость в быстром увеличении предложения без ущерба для качества, красоты или устойчивости, и это как раз сила наших технологий", - сказал соучредитель и генеральный директор ICON Джейсон Баллард.

Недавнее исследование, проведенное в Сингапуре, показало, что строительство сантехники с использованием 3D-печати дает почти на 86 процентов меньше углекислого газа, чем традиционные методы строительства, и было более чем на 25 процентов дешевле. Между тем критики отмечают, что 3D-печать бетона по-прежнему зависит от не возобновляемых материалов, и что безопасность и стабильность конструкций не рассматриваются конкретно в существующих строительных нормах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940595-derevnyu-iz-domov-napechatannyh-na-3d-printere-otkroyut-v-ssha/