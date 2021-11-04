Дети увлеклись челленджем из "Игры в кальмара" и стали попадать в больницы

Скриншот: YouTube/Grand Play

Британские врачи забили тревогу после участившихся случаев получения ожогов детьми, передает Би-би-си.

Нашумевший южнокорейский проект Netflix "Игра в кальмара" поспособствовал увеличению различных челленджей в соцсетях. В особенности в TikTok. Молодые пользователи Сети повторяли некоторые из испытаний, которые были показаны в сериале.

Одно из них, которое сейчас в трендах TikTok, - изготовление сахарных сот. На платформе можно найти десятки тысяч роликов, где люди их пекут, а потом вырезают рисунок иголкой.

Однако процесс изготовления таких сахарных сот может быть опасным для ребенка. Поскольку температура кипения расплавленного сахара слишком высокая.

Врачи из Детской больницы Бирмингема заговорили об опасности повального увлечения таким челленджем. Они обратили внимание на многочисленные снимки детей с огромными ожогами на руках, которые впоследствии могут оставаться в виде шрамов.

"Мы очень обеспокоены, увидев нескольких детей с очень глубокими кожными травмами, вызванными ожогами, связанными с этой тенденцией в социальных сетях", - сказал Оливер Сойер, консультант по ожогам и пластический хирург.

Ранее школьник из Австралии получил ожог третьей степени после того, как попытался выполнить этот челлендж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940493-deti-uvleklis-chellendzhem-iz-igry-v-kalmara-i-stali-popadat-v-bolnitsy/