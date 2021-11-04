Раскрыт альтернативный способ хранения документов в путешествиях

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Путешественники раскрыли отличный способ оставаться в безопасности за границей и не терять документы, оставляя их в современном "тайнике". Большинство туристов о нем вряд ли бы догадались сразу.

Пандемия требует от туристов иметь солидный список документов, а хранение их в одном месте может помочь в непредвиденных случаях. Полезными советами поделился один из опытных путешественников на сайте Reddit, пишет Турпром.

По его словам, важные документы стоит оцифровать и хранить в своем телефоне и в облаке, чтобы всегда можно было получить к ним доступ.

"Хранение копии вашего паспорта и удостоверения личности в облаке очень полезно, если вас когда-нибудь ограбят или вы потеряете оригинал. Гораздо проще заменить утраченное копиями, представив их в свое посольство", - пояснил турист.

Потеря паспорта в чужой стране может стать большой проблемой, поскольку представительства часто требуют подтверждения документа, распечатанного на бумаге. Наличие цифровых вариантов может сэкономить время и нервы.

Это также относится к сертификатам о вакцинации и формам въезда для пассажиров, которые в настоящее время требуются в большинстве стран.

Для повышения безопасности путешественники могут пользоваться услугами онлайн-хранилищ во время отпуска. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Убедитесь, что у вас все хранится в одном месте, отсканировав все бумажные документы и сохранив их в интернете, чтобы вы могли получить к ним доступ из любой точки подключения сети", - объяснил турист.

Он советует загрузить в облачное хранилище все документы, включая паспорт, туристическую страховку, визы, посадочные талоны, водительские права и др.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940003-raskryt-alternativnyy-sposob-hraneniya-dokumentov-v-puteshestviyah/