Куда казахстанцам можно слетать в ноябре

Таиланд. Фото: pexels.com

В условиях пандемии путешественникам нужно соблюдать определенные правила. Сегодня казахстанцы могут летать в ряд стран без карантинных ограничений на основании паспортов вакцинации против COVID-19. Рассказываем, какие направления можно выбрать в ноябре.

Среди стран, которые пускают вакцинированных казахстанцев, Армения, Аргентина, Венгрия, Грузия, Таиланд, Турция, Египет и другие.

Армения. Фото: pixabay.com

В ноябре дневная температура в Армении обычно держится на уровне 10 градусов, однако может достигать и +25. Для экскурсий по Еревану и осмотра старинных достопримечательностей конец осени считается отличным временем. Туристов немного, проще заселиться в отель и цены на проживание значительно ниже. При этом дождей немного, ничто не мешает часами гулять по красивым местам.

Буэнос-Айрес. Фото: pixabay.com

Ноябрь в Аргентине - это конец весны. Температура в среднем 25 градусов тепла. Все цветет и пахнет. Прекрасная пора для посещения Буэнос-Айреса, Уругвая, Сальты. Первые туристы начинают свои вылазки в Патагонию: там уже совсем не так холодно, как было зимой. На водопадах Игуасу становится жарче.

Будапешт. Фото: pixabay.com

В ноябре дневная температура в Венгрии в районе 7 градусов. В этой красивой стране собрано большое количество исторических памятников, которые ежедневно собирают толпы туристов. Мировую славу Венгрии принесли ее термальные источники, где отдыхать можно и в холодное время года. К тому же наплыв туристов значительно меньше, а возможностей для полноценного расслабления больше. Недорогие авиабилеты до Будапешта ищите на Aviata.kz.

Грузия. Фото: pixabay.com

На исходе осени в Грузии царит межсезонье. Отдыхающих мало. Теплые солнечные дни сменяются ветрами и дождями. Но гостеприимная страна, известная своей потрясающей горной природой, древними городами с уникальными церквями, монастырями, невероятным вином, вкусной едой, дружелюбными местными жителями принимает посетителей круглый год. Так что даже в ноябре здесь точно будет, чем заняться.

Таиланд. Фото: pixabay.com

Сезон дождей в Таиланде завершается как раз к ноябрю. Осадки еще возможны в отдельные дни, но они кратковременные, продолжительностью 20 минут, максимум - полчаса. В последний осенний месяц в стране устанавливается теплая и солнечная погода. Перед туристами стоит широкий выбор развлечений: от пляжного отдыха до активной экскурсионной программы.

Стамбул. Фото: pixabay.com

В ноябре в Турции заканчивается пляжный сезон. Многие отели на побережьях закрываются, количество туристов уменьшается, становится прохладно. Временами погода балует отдыхающих теплыми солнечными днями, но это случается не очень часто. В это время года лучше всего отправляться в поездку ценителям романтических прогулок у моря и тем, кто планирует посещение достопримечательностей, коих здесь очень много. Также можно заняться шопингом.

Египет. Фото: pixabay.com

Воздух в Египте в ноябре днем прогревается до 26-29 градусов, а вода у побережья до +24, однако ночью столбик термометров редко превышает показатели в 14-19 градусов. Погода благоприятствует экскурсиям в центральную часть страны. В зависимости от курорта можно загорать и купаться, заняться дайвингом или выехать на сафари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1939994-kuda-kazahstantsam-mozhno-sletat-v-noyabre/