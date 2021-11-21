Сестры-близнецы полностью разрисовали друга друга татуировками и прославились в Сети

Алина и Алена Петуния. Фото: instagram.com/petunia.twins

Сестры Алина и Алена Петуния из Лос-Анджелеса обрели известность в Интернете после того, как полностью покрыли тела друг друга татуировками.

Как пишет издание Daily Star, сестер прозвали "татуированными близняшками из Голливуда". Какое-то время назад они переехали в США из Штутгарта, Германия, из-за увлечения местным образом жизни.

26-летние девушки разделяют общую любовь к татуировкам: выучившись этому ремеслу, они начали рисовать друг на друге, постепенно заполняя пространство на своих телах яркими и красочными работами.

Также отмечается, что сестры ведут общую страницу в Instagram, на которую подписаны 54,2 тыс. человек.

Недавний скачок популярности сестер в Сети произошел после того, как они опубликовали серию постов, в которых наносили татуировки друг другу на верхнюю часть лба.

В целом работы очень похожи, их единственное и главное отличие - использованные цвета. Одна из сестер предпочла теплые оттенки красного, тогда как вторая - более холодные, синие чернила.

"О да! Мы сделали это! Мы покрыли татуировками лбы друг друга! Прости, мам", - говорится в описании к посту.

Помимо этого, девушки окрасили волосы в голубой и красный цвета в тон своих новых татуировок.

"Выглядите здорово, как всегда"; "Мне очень понравилось, вам обеим безумно идет"; "Я хотела бы стать вашей третьей сестрой", - отозвались подписчики сестер в комментариях к посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1939182-sestry-bliznetsy-polnostyu-razrisovali-druga-druga-tatuirovkami-i-proslavilis-v-seti/