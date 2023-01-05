"Символы власти": Асылов о захвате зданий акиматов во время январских событий

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральный прокурор Берик Асылов выступил в мажилисе с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года, передает корреспондент NUR.KZ.

"В эти дни, мы видим, что наша священная независимость была под угрозой. Существенной опасности была подвержена главная ценность государства - человеческие жизни. Только благодаря решительным действиям президента удалось преодолеть кризис и сохранить государственность", - сообщил генпрокурор.

Он отметил, что были нарушены нормы закона о митингах, так как организаторы собрали тысячи людей без уведомления акиматов. Сбор и передвижения их координировались через чаты, сообщил он.

"В Алматы за считанные часы число участников одной группы выросло до 5 тысяч, в Жамбылской области - до 4 тысяч, затем сработал эффект толпы. Люди стали оказывать сопротивление полиции", - сообщил он.

В Алматы приезжала молодежь из соседних областей, 5 января в 8 регионах атаке подверглись акиматы.

"Их хотели захватить как символы власти", - сообщил Асылов.

По его словам, в ночь на 5 января атакующие ворвались в здание акимата Алматы, затем Шымкента, в тот же день стали нападать на здания областных акиматов в Атырау и Кызылорде. Нападающие подожгли акимат и переключились на здание резиденции президента.

"Были разграблены оружейные магазины, оружие перевезли на площадь и стали раздавать митингующим. Совершались нападения на департамент и отделения полиции Алматы. В 18.00 были захвачены здания областных акиматов Талдыкоргана и Актобе, а также Семея. Нападавшие завладели акиматом Жамбылской области.

Были захвачены аэропорты в Алматы и Актобе", - рассказал генпрокурор.

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004206-simvoly-vlasti-asylov-o-zahvate-zdaniy-akimatov-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/