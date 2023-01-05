Генпрокурор: Январская трагедия стала важным уроком для всех нас

Берик Асылов. Фото: Акорда

Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года, выступив на пленарном заседании в мажилисе парламента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Январская трагедия потрясла всю страну и стала важным уроком для всех нас.

На сегодня следствием полностью восстановления хронология событий, установлены ключевые организаторы, в том числе из числа криминалитета и высших должностных лиц. Идентифицированы все погибшие, выяснили причины их смерти.

Продолжается поиск оружия, преступников привлекаем к ответственности, в том числе, тех, кто предал интересы службы и не обеспечил безопасность граждан. Завершаем дела о пытках", - сообщил генпрокурор.

Берик Асылов продемонстрировал видеоролик с событиями тех страшных дней.

Напомним, сегодня в Казахстане годовщина январской трагедии.

Ровно год назад в городах страны произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Ранее мы сообщали о том, что известно на сегодняшний день касательно расследований по январским событиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004203-genprokuror-yanvarskaya-tragediya-stala-vazhnym-urokom-dlya-vseh-nas/