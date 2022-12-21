Готовивший захват власти и теракт астанчанин оказался бывшим правоохранителем

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Астанчанин, готовивший государственный переворот и теракт в столице, оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, передает официальный сайт суда Астаны.

Сегодня мы рассказывали о том, что Сарыаркинский районный суд Астаны вынес обвинительный приговор в отношении жителя столицы Ш. и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Судом была доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан.

"Ш., нарушая принятую присягу сотрудника органов внутренних дел, задался преступным умыслом, направленным на совершение насильственного захвата власти и изменения конституционного строя страны, стал искать единомышленников для собрания протестной массы людей, пропагандировал свои радикальные террористические идеи, призывая свидетелей участвовать в незаконном митинге 17 мая 2022 года в Астане, после чего - совершить террористический акт в здании посольства иностранного государства и в здании государственного органа, спровоцировать массовые беспорядки, насильственным путем захватить власть в стране и установить шариат", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не признал свою вину, однако не стал отрицать свою приверженность к радикальным идеям.

В пресс-службе суда также добавили, что обстоятельств, смягчающих вину и наказание Ш., судом не установлено, а отягчающими обстоятельствами суд признал нарушение принятой им присяги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2002488-gotovivshiy-zahvat-vlasti-i-terakt-astanchanin-okazalsya-byvshim-pravoohranitelem/