Полиция Кабула у здания посольства России. Фото: WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в Казахстане организация) взяла на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле, передает Aljazeera.

В понедельник вечером, 5 сентября, ИГ взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле. В заявлении группировки говорится, что их боец "взорвал пояс смертника на собрании, на котором присутствовали российские сотрудники" возле посольства.

Как пишет издание, данный взрыв стал первым ударом по иностранному дипломатическому представительству в Кабуле после захвата власти талибами в августе 2021 года.

Сообщается, что в результате взрыва погибли шесть человек, среди них – два сотрудника посольства. По словам представителя кабульской полиции Халида Задрана, четверо других убитых были гражданами Афганистана.

Полиция также сообщила, что нападавший был застрелен вооруженными охранниками, когда приближался к воротам российского посольства.

Ранее в Афганистане произошла серия взрывов, в результате которых погибли несколько десятков человек. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1986339-ig-vzyalo-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryv-u-posolstva-rossii-v-kabule/