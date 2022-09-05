При взрыве в Кабуле погибли два сотрудника посольства России

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В Кабуле, где расположено здание посольства России в Афганистане, произошел взрыв. Два сотрудника диппредставительства погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Как передает агентство со ссылкой на заявление МИД России, в результате взрыва у здания российского посольства в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", – говорится в заявлении ведомства.

Источник РИА Новости также сообщил, что как минимум 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы.

Афганские службы безопасности проводят расследование.

"Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы", – говорится в публикации агентства.

Как пишет Telegram-канал Mash, полиция Кабула подтвердила версию, что взрыв у посольство России устроил террорист-смертник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1986233-pri-vzryve-v-kabule-pogibli-dva-sotrudnika-posolstva-rossii/