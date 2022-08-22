Две больницы Алматы проверили после сообщений о минировании

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы эвакуировали пациентов и персонал двух медучреждений - в полицию поступило сообщение о якобы минировании зданий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Информация о том, что одну из больниц Алматы "заминировали", появилось в соцсетях.

В Департаменте полиции города сообщили, что сейчас проверяются два медучреждения.

"В настоящее время оперативные и экстренные службы города проверяют информацию о якобы заминировании двух медицинских учреждений на территории города Алматы.

В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и медперсонала, отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Саперные подразделения также работают на месте", - проинформировали в пресс-службе алматинской полиции.

Позже в полиции дополнили информацию, сообщив, что информация о минировании больниц оказалась ложной.

"По данным ЦОУ ДП Алматы, в 10:57 по двум объектам дан отбой - информация оказалась ложной, взрывных устройств не обнаружено. Медицинские учреждения переходят в штатный режим работы", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители разыскивают анонима, сообщившего о взрывных устройствах. Ему грозит уголовная ответственность по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1984197-dve-bolnitsy-almaty-proveryayut-posle-soobscheniy-o-minirovanii/