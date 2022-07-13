Токаев: С начала года на ранней стадии предотвращены два теракта

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В ходе торжественного собрания по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с начала этого года в стране предотвратили два теракта на ранней их стадии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

"С начала года благодаря эффективной работе сотрудников Комитета (национальной безопасности – прим. ред.) задержаны 42 человека, участвовавших в экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. На ранней стадии предотвращены два теракта.

Усиленно ведется борьба с организованной преступностью. Органы национальной безопасности совместно с полицией нейтрализовали ряд особо опасных преступных групп, задержаны 22 члена бандформирований. В результате изъято почти 700 единиц оружия, 54 гранаты, свыше 17 тысяч боеприпасов.

За полгода в стране ликвидированы 15 нарколабораторий, 23 международных и 40 региональных наркоканалов, обнаружены 3 наркоплантации. В рамках борьбы с международным наркотрафиком совместно с зарубежными партнерами реализовано 14 международных спецопераций", – сообщил Токаев.

Согласно приведенным в выступлении данным, пограничниками Казахстана задержано более 7 тысяч нарушителей режима границы и территориальных вод. Предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и товаров на общую сумму свыше 8 миллиардов тенге.

Наряду с этим, как отметил президент, спецслужбы надежно обеспечивают информационную безопасность страны. По имеющимся данным, успешно отражены 1,5 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

С полным текстом речи Токаева на мероприятии можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1978309-tokaev-s-nachala-goda-na-ranney-stadii-predotvrascheny-dva-terakta/