Три человека погибли в результате теракта в Израиле

Израильская полиция и врачи на месте присшествия. Фото: Nir Keidar/Anadolu Agency via Getty Images

В израильском городе Эльад на востоке Тель-Авива в результате нападения погибли три человека, еще четверо получили ранения, трое их них находятся в тяжелом состоянии, передает 13-й канал.

Как сообщает полиция, нападения произошли в нескольких местах города в День независимости Израиля. По данным телеканала, двое мужчин, которые были вооружены топорами и ножами, напали на людей на площади Ибн Гвирола, а затем в парке Амфи.

Отмечается, что нападавшие все еще находятся на свободе, по данным полиции, они скрылись на белом автомобиле, по городу расставлены блокпосты, для поиска преступников привлечены вертолеты. Жителей города попросили оставаться в своих домах.

В результате нападения три человека погибли, четверо получили ранения и были доставлены в больницу, трое из них находятся в критической ситуации.

В апреле в израильском городе Тель-Авиве произошла стрельба, в результате которой два человека погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1968302-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-terakta-v-izraile/