ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Афганистане

Мечеть в Мазари-Шарифе после взрыва. Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

В Афганистане произошла серия взрывов, в результате которых погибли несколько десятков человек. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГ ("Исламское государство" – организация, запрещенная в Казахстане), передает NBC.

"Взрыв в мечети в северном афганском городе Мазари-Шариф в четверг, ответственность за который взяла на себя террористическая группа "Исламское государство", унес жизни по меньшей мере 11 человек", – говорится в публикации.

Представитель управления здравоохранения Зия Зендани подтвердил, что один из взрывов прогремел в мечети города Мазари-Шариф и унес жизни как минимум 11 человек, еще 32 получили ранения.

Представитель талибов Мохаммад Амиф Вазери заявил, что взрывчатка была установлена на втором этаже здания мечети.

В городе Кундуз от взрыва, прогремевшего в этот же день, пострадали еще 11 человек.

Как пишет издание, ИГ взяло на себя ответственность за эти атаки.

Ранее в западной части Кабула произошли два взрыва на территории учебных заведений. В результате одного из них погибли шесть человек, десятки пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1966376-ig-vzyalo-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryvy-v-afganistane/