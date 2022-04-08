Два человека погибли во время теракта в Тель-Авиве

Полиция на улицах Тель-Авива после теракта. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

В израильском городе Тель-Авиве произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии, передает телерадиокорпорация "Кан".

"Два человека погибли, 16 человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.

Одного их нападавших обезвредили.Второй стрелок, согласно заявлению командующего округом Тель-Авива суперинтенданта Амихая Эшеда, скрылся в одном из переулков района, где произошла стрельба. Местных жителей призвали не покидать свои дома.

Израильская полиция также опубликовала фотографию мужчины, подозреваемого в терроризме. Стрелок полного телосложения был одет в черные куртку и брюки.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился разместить на дорогах города 100 блокпостов.

Ранее суд в Норвегии отказал Андерсу Брейвику, в результате действий которого погибли 77 человек, в условно-досрочном освобождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1964084-dva-cheloveka-pogibli-vo-vremya-terakta-v-tel-avive/