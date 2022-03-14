Асылов: 46 уголовных дел расследуется по актам терроризма после январских событий

Берик Асылов. Фото: parlam.kz

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов в ходе заседания заявил, что 46 уголовных дел расследуется по актам терроризма после январских событий, передает NUR.KZ.

"По актам терроризма расследуется 46 уголовных дел. По всем фигурантам проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Здесь хотел бы пояснить, в чем различие массовых беспорядков от актов терроризма.

И при беспорядках, и при совершении терактов происходит насилие, погромы, вооруженное сопротивление. Но беспорядки носят хаотичный характер, никакие требования к власти не предъявляются. В свою очередь, цель террористических актов – устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов. Выдвигаются требования к властям, с применением оружия, захватываются или уничтожаются стратегические объекты, органы власти и правопорядка.

Как я уже говорил, это акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Согласно статье 255 Уголовного кодекса, такие действия квалифицируются как акты терроризма", – заявил он.

Также, генеральный прокурор назвал точное число погибших во время январских беспорядков.

Кроме того, Асылов отметил, что после январских событий возбуждено 3 770 уголовных дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1960546-asylov-46-ugolovnyh-del-rassleduetsya-po-aktam-terrorizma-posle-yanvarskih-sobytiy/