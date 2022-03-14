Генпрокурор о январских событиях: конечным этапом действий был силовой захват власти

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генпрокурор Казахстана на заседании мажилиса заявил, что конечным этапом действий был силовой захват власти, передает NUR.KZ.

"Конечной целью акций являлся насильственный захват власти. Действия преступников расцениваются как акты терроризма.

Чтобы сохранить жизни граждан, силовики были вынуждены применить оружие. Наша страна подверглась агрессии. Возникли риски для территориальной целостности Казахстана. Мы могли потерять государственность", - заявил Берик Асылов.

Также он заявил, что 3,5 тыс. силовиков получили травмы во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1960541-genprokuror-o-yanvarskih-sobytiyah-konechnyy-etap-deystviy-silovoy-zahvat-vlasti/