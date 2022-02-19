Почки отказали у полицейского после жестокого избиения террористами в Алматы

Газиз Нургалымов. Кадр из видео: КТК

Во время январских событий в Алматы погибли трое полицейских, больше 200 пострадали. Сейчас врачи борются за жизнь 28-летнего участкового инспектора Газиза Нургалымова, которого жестоко избили террористы. У стража порядка отказали почки, передает КТК.

Газиз Нургалымов уже месяц не выходит из палаты. Вечером 4 января его с коллегами подняли по тревоге и отправили к городскому акимату. В какой-то момент сотни разъяренных боевиков пошли на штурм.

Силовиков по одному выдергивали из оцепления, разоружали и жестоко избивали. Газиз и еще несколько бойцов отступили, унося на себе раненых. Но их догнали.

"По дороге поймали между Тимирязева и Сейфуллина. Начали бить железной арматурой по шее с левой стороны - упал, отключился", - рассказывает участковый управления полиции Ауэзовского района.

Газиз пролежал на земле несколько часов. Очнулся без формы и с сотрясением мозга. Прохожий помог ему добраться до отдела. В течение недели полицейский круглосуточно находился в РУВД. Чувствовал себя плохо, но получить медпомощь не было возможности.

Уже позже в больнице выяснилось, что из-за травм и переохлаждения у него отказали почки.

"Как все закончилось, 17-го, в понедельник, поехал в частную больницу сдать анализы. Думал, сотрясение. Упал - давление высокое: 220. На скорой привезли в 7-ю больницу. Оказывается, почки отказали. Вот в таком состоянии до сих пор лежу", - отмечает полицейский.

Сейчас пациент проходит процедуру гемодиализа и готовится к операции. Если после нее почки не заработают, инспектор будет пожизненно привязан к аппарату. Кроме того, может понадобиться трансплантация.

"На сегодняшний день, конечно, состояние больного довольно серьезное. Пациенту планируется установление так называемой артериовенозной фистулы. И, возможно, встанет вопрос о проведении или переводе данного пациента на программный гемодиализ. Если состояние после проведения этого гемодиализа не улучшится, может встать вопрос о последующей трансплантации почки", - рассказал главный врач городской клинической больницы №7 Манас Рамазанов.

Источник: КТК

Напомним, ранее в МВД сообщили, что многие из пострадавших в ходе беспорядков силовиков практически стали инвалидами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1956889-pochki-otkazali-u-politseyskogo-posle-zhestokogo-izbieniya-terroristami-v-almaty/