Из Казахстана регулярно переводили деньги сирийским боевикам

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Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили факты финансирования террористов через платежные организации, сообщается на официальном сайте ведомства.

В АФМ предупредили, что платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.

Применение таких инструментов в соцсетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществлению сборов денежных средств для финансирования терроризма.

В АФМ рассказали о расследовании в отношении казахстанца, который, по информации агентства, на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.

В агентстве подчеркнули, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.

Также, по информации ведомства, платежные организации временами используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, АФМ выявило гражданина Казахстана, который рекламировал наркотические вещества в соцсетях и принимал платежи через платежные терминалы.

Расследование показало, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.

"Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру", - отметили в агентстве.

Также в АФМ сообщили, что в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.

Со списком таких организаций можно ознакомиться здесь.

"Указанным организациям агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в АФМ предупреждали о том, что для финансирования терроризма также могут использоваться обменники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1956617-iz-kazahstana-regulyarno-perevodili-dengi-siriyskim-boevikam/