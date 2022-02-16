"Целенаправленно сеяли панику": Генпрокуратура об актах терроризма при погромах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, для чего некоторые участники беспорядков нападали на силовиков и адмздания, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своей речи Килымжанов рассказал, какую цель преследовали некоторые из участников беспорядков, когда нападали на силовиков и здания госорганов.

"Отдельные лица целенаправленно действовали для того, чтобы посеять панику, страх среди населения и парализовать деятельность государственных органов.

Для этого они нападали на здания акимата, как символ государственной власти, а также блокировали и штурмовали объекты сил правопорядка", - сообщил спикер.

Именно поэтому, добавил он, согласно статье 255 Уголовного кодекса РК, такие деяния квалифицируются как акты терроризма.

В ходе того же брифинга Килымжанов представил портрет участников массовых беспорядков. С его слов, "каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1956469-otdelnye-litsa-tselenapravlenno-seyali-paniku-genprokuratura-ob-aktah-terrorizma-pri-pogromah/