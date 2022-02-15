Генпрокуратура: Иностранцы участвовали в захвате акимата в Алматы

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подробности расследования январской трагедии озвучили в Генпрокуратуре Казахстана. Среди задержанных оказались двое иностранных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте генеральной прокуратуры РК.

Как сообщили в надзорном органе, следствие установило двух иностранных граждан, активно участвовавших в массовых беспорядках в Алматы, а также в захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года.

"Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников Управления специализированной службы охраны, оборонявших здание. Телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами - щитами, дубинками", - говорится в сообщении.

Личности преступников удалось установить благодаря видеоматериалам. 1 февраля с санкции суда они взяты под стражу.

"Их преступные действия квалифицированы по части 2 статьи 272 "Участие в массовых беспорядках", части 3 статьи 380 "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, следствие установило, что участники беспорядков, пытавшиеся захватить телебашню "Кок-Тобе", склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.

"Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха. Организатор этого преступления задержан", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что подозреваемый - ранее судимый житель пригорода Алматы 1983 года рождения.

"Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января 2022 года с санкции суда он взят под стражу", - заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, накануне глава государства встретился с генпрокурором страны Гизатом Нурдаулетовым. Согласно представленным президенту данным, по январским беспорядкам заведено 3070 уголовных дел, из них 2710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и другие.

Между тем ранее МВД опубликовало кадры массовых беспорядков в Кызылорде и Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1956173-genprokuratura-inostrantsy-uchastvovali-v-zahvate-akimata-v-almaty/