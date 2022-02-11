Нарышкин заявил, что России было известно о готовящихся беспорядках в Казахстане

Сергей Нарышкин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что его ведомству были известны данные о готовящихся в Казахстане беспорядках.

По словам Нарышкина, российским разведчикам было известно о прибывающих в Среднюю Азию боевиках из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ (запрещенная в РК террористическая организация) и других террористических группировок. Об этом он заявил в интервью "Московскому комсомольцу".

"Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", – рассказал Нарышкин.

Он отметил, что деструктивные политические силы могут очень быстро и спланированно использовать изначально мирные протестные акции для попыток совершения разного рода переворотов.

"Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей. Руководство ими осуществляется по стандартным схемам раскачивания внутриполитической ситуации, наглядно продемонстрированным в Украине в 2014 году", – заявил глава СВР России.

Нарышкин считает, что "действия государств, входящих в ОДКБ, впервые показали, как при наличии твердой коллективной воли политических лидеров, принятии оперативных и ответственных решений возможны эффективные локализация и ликвидация очагов беспорядков, террористических атак".

"Угрозы со стороны экстремистских и террористических групп и организаций не исчезли, боевики и их главари имеют богатый опыт, продолжают снабжаться финансами и оружием.

Поэтому необходимы постоянный мониторинг обстановки в регионе и совместные неослабные усилия спецслужб вовлеченных государств по противодействию террористической угрозе", – добавил он.

Накануне в Москве состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со своим коллегой из России Владимиром Путиным.

В ходе беседы российский лидер заявил, что в начале января в отношении нашей страны велась "подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота.

Чуть позже, в ходе обращения к СМИ, Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы поддержать президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1955706-glava-rossiyskoy-razvedki-nam-bylo-izvestno-o-boevikah-pribyvayuschih-v-srednyuyu-aziyu/