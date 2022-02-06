"Оранжевый" уровень террористической угрозы отменили в оставшихся двух регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С понедельника, с 7 февраля, в Жамбылской и Алматинской областях отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности. Об этом сообщается официальный сайт Антитеррористического центра Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что с 7 февраля "оранжевый" уровень террористической угрозы перестанет действовать и в Алматы.

Ситуация во всех трех регионах стабилизировалась.

"Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы. Благодарим всех жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей за понимание и проявленную гражданскую ответственность", - говорится в сообщении Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Отметим, в Нур-Султане "оранжевый" уровень террористической угрозы отменили 27 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1954815-oranzhevyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-otmenili-v-ostavshihsya-dvuh-regionah-kazahstana/