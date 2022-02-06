"Оранжевый" уровень террористической угрозы отменят в Алматы с 7 февраля

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В городском оперштабе по борьбе с терроризмом сообщили о стабилизации ситуации в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исходя из этого, глава штаба принял решение отменить действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности на территории мегаполиса.

Решение вступает в силу с полуночи 7 февраля.

При этом подчеркивается, что специальные и правоохранительные органы продолжат нести усиленную службу на улицах.

"Благодарим всех жителей города за понимание и проявленную гражданскую ответственность", - сказано в сообщении.

Напомним, что 19 января во всей стране был снят режим ЧП, введенный в связи с беспорядками и погромами.

Тем не менее, об отмене "красного" уровня террористической опасности в Алматы объявили только 26 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1954810-oranzhevyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-otmenyat-s-7-fevralya/