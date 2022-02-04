Пентагон признал гибель трех мирных жителей при ликвидации лидера ИГ

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о гибели троих гражданских во время ликвидации лидера Исламского государства (организации, запрещенной в Казахстане), передает РИА Новости.

Во время брифинга, опубликованного в Twitter, Кирби заявил, что при ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши погибли его жена и двое детей. По его словам, к их гибели причастны боевики, а не американские военные, и у США "есть убедительные доказательства".

Уточняется, что аль-Курейши сам устроил взрыв, в котором и погиб вместе с семьей.

Представитель Пентагона добавил, что в ходе операции им удалось вывести из здания, где находился лидер ИГ, более 10 гражданских лиц.

Кроме того, как сказал Кирби, американские военные в ходе перестрелки устранили заместителя аль-Курейши и, возможно, его супругу.

Отмечается, что США пока не планируют расследовать гибель мирных жителей при ликвидации лидера ИГ.

"На данный момент решения о проведении расследования или проверки не принималось", – сказал представитель Пентагона.

Ранее Байден заявил, что американские военнослужащие ликвидировали лидера Исламского государства Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1954532-pentagon-priznal-gibel-treh-mirnyh-zhiteley-pri-likvidatsii-lidera-ig/