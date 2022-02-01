Два предполагаемых лжетеррориста за одни сутки задержаны в Костанайской области

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За прошедшие сутки в отделения полиции Костанайской области поступили два ложных анонимных сообщения о возможных актах терроризма. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского антитеррористического центра.

31 января в отделение полиции города Житикара поступило ложное предупреждение от неизвестного мужчины. Он заявил о том, что, якобы, на одной из детских площадок города есть угроза некоего террористического акта.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в дезинформации. Им оказался мужчина 1968 года рождения. На момент задержания он находился в нетрезвом состоянии. Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за кражу.

Также в ночь с 31 января на 1 февраля в отделение полиции Сарыкольского района поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил о заложенном взрывном устройстве в частном доме по улице Набережная в поселке Сарыколь.

"Осмотром специалистами дома и прилегающей территории взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено", - говорится на официальном сайте центра.

Сотрудникам полиции также удалось задержать подозреваемого молодого человека. Сообщается, что задержанный гражданин 2002 года рождения состоит на психоневрологическом учете. Ранее он уже был осужден за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.

В отношении обоих указанных граждан начато досудебное производство по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1954086-dva-predpolagaemyh-lzheterrorista-za-odni-sutki-zaderzhany-v-kostanayskoy-oblasti/