Глава МВД вручил награды родным погибших полицейских в Алматинской области (видео)

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Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил госнаграды родным полицейских, погибших при беспорядках в Алматинской области - сотрудники полиции Дархан Барганаев и Ербол Ержанов указом президента посмертно награждены орденом "Айбын", сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

"Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу. Они всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу", - отметил министр Тургумбаев.

Он подчеркнул, что полицейские по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью, а потому их труд связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства сотрудник учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области Ербол Ержанов посмертно награжден орденом "Айбын" III степени, сотрудник СОБР ДП Алматинской области Дархан Барганаев – орденом "Айбын" II степени.

Как отмечают в полиции, Ербол Ержанов прослужил в органах внутренних дел с 1999 года. Он был наставником для молодых сотрудников и являлся примером для подражания как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал двоих детей.

Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году. За годы службы он повышал свой профессионализм и стремился к улучшению безопасности.

Напомним, в результате трагических январских событий в Казахстане погибли не менее 225 человек, 19 из них - полицейские и военнослужащие. Возбуждено больше 1800 уголовных дел по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти.

Ранее стало известно, что среди задержанных участников беспорядков оказались члены радикальной организации "Йакын Инкар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953446-glava-mvd-vruchil-nagrady-rodnym-pogibshih-politseyskih-v-almatinskoy-oblasti-video/