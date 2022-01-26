В Нур-Султане отменяется "оранжевый" уровень террористической опасности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи со стабилизацией ситуации в Нур-Султане будет отменен "оранжевый" уровень террористической опасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Согласно принятому решению, на территории города с 00 часов 27 января 2022 года отменяется высокий "оранжевый" уровень террористической опасности.

Отмечается, что подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы.

Граждан поблагодарили за понимание и проявленную ответственность.

Напомним, что ранее действие режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности прекратили в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953123-oranzhevyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-otmenyaetsya-v-nur-sultane-s-chetverga/