Режим антитеррористической операции ввели на территории одного из районов Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Режим антитеррористической операции ввели на территории Турксибского района южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В штабе сообщили o введении режима антитеррористической операции в период с 00:00 часов 26 января до 00:00 часов 27 января.

По информации стражей порядка, в ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны 5 лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойных нападениях на госучреждения и коммерческие объекты в Алматы.

Отмечается, что в ходе задержания было изъято оружие (пистолеты, обрез), патроны, а также порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.

"Просим с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиями", - обратились к горожанам в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953046-rezhim-antiterroristicheskoy-operatsii-vveli-na-territorii-odnogo-iz-rayonov-almaty/