Озвучены данные по убитым и раненым во время массовых беспорядков в Актобе

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В департаменте полиции Актюбинской области озвучили данные по убитым участникам террористической акции и раненым силовикам во время массовых беспорядков. Также в ведомстве рассказали хронологию январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

4-5 января в Актобе и ряде районов отдельные жители инициировали проведение мирных митингов.

Ситуацией воспользовались радикально настроенные люди. Протестующими были перекрыты дороги, в том числе трассы международного значения, железнодорожные пути, заблокирована работа аэропорта. В результате были остановлены авиа- и железнодорожные перевозки.

Демонстранты, среди которых были лица под воздействием алкоголя и наркотиков, оказывали неповиновение и агрессивно выражались против представителей власти и правоохранительных органов.

Был организован подвоз камней, продуктов, алкоголя и других предметов, они установили юрту, жгли костры, выкрикивали антиконституционные лозунги. Действия митингующих носили четкий и слаженный характер.

5 января около 4-5 тыс. человек, пользуясь численным преимуществом, закидывая камнями, используя арматуры, зажигательные смеси, "коктейли Молотова", прорвали несколько линий обороны и проникли в здание акимата Актюбинской области. Был осуществлен умышленный наезд автотранспорта на полицейских.

Под их натиском, во избежание случайных жертв, правоохранители были вынуждены отступить, не применяя оружие.

В результате массовых беспорядков 25 сотрудников полиции и 3 военнослужащих получили ранения и телесные повреждения, повреждены 7 служебных автомобилей, более 300 единиц спецсредств и средств индивидуальной защиты. Разграблена машина скорой помощи.

При попытке завладения митингующими пожарной машины были избиты сотрудники, прибывшие на тушение возгорания.

Проникнув в здание акимата, преступники завладели табельным оружием сотрудника службы специализированной охраны.

В результате противоправных действий была парализована деятельность органов государственной власти и управления, приведшая к масштабным нарушениям правопорядка, поставившая под угрозу общественную безопасность.

С учетом сложившейся ситуации на всей территории Казахстана был введен критический "красный" уровень террористической опасности.

6 января протестующие продолжали оставаться на площади перед областным акиматом, держали в страхе население.

В целях восстановления порядка в ночь на 7 января специальными и правоохранительными органами, а также военными проведена операция по зачистке площади и освобождению здания акимата от преступников.

"Сотрудникам было оказано активное сопротивление, в результате столкновений был ликвидирован 1 участник террористической акции", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

В ведомстве добавили, что согласно закону, при гибели участников террористической атаки во время пресечения совершаемого ими противоправного действия тела для захоронения не передаются и о месте их захоронения не сообщается.

Возбуждено 13 уголовных дел по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захват.

Были задержаны и доставлены в полицию около 1,5 тысяч человек, 15 из них с санкции суда помещены под стражу по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, 417 - подвергнуты административному аресту, в отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

На сегодня ситуация в регионе стабильная, все объекты работают в штатном режиме. Принимаются меры по поиску и задержанию остальных преступников.

Напомним, ранее военный из нашумевшего видео рассказал о попытке митингующих в Актобе переманить его на свою сторону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1952096-ozvucheny-dannye-po-ubitym-i-ranenym-vo-vremya-massovyh-besporyadkov-v-aktobe/