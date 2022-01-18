"Красный" уровень террористической опасности сохраняется в Алматы

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На территории южной столицы продолжается антитеррористическая операция с сохранением критического "красного" уровня террористической опасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Как сообщили в оперштабе, алматинские полицейские, а также военнослужащие Нацгвардии и Минобороны круглосуточно патрулируют город. Продолжают действовать блокпосты.

Жителям и гостям города напомнили, что при "красном" уровне террористической опасности правоохранители могут производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, а также их транспортных средств.

Кроме того, они имеют право временно ограничивать или запрещать движение граждан.

В оперштабе напомнили, что на территории Алматы в данный момент запрещено проведение шествий и митингов.

"Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщим дополнительно", - указали в оперштабе.

Напомним, что сегодня утром сообщалось о задержании еще 147 участников беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951770-krasnyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-sohranyaetsya-v-almaty/