Как 500 человек пытались захватить здание департамента Погранслужбы, рассказали в КНБ

Фото: официальный сайт КНБ

5 января в Алматинской области примерно полтысячи человек, вооруженных дубинками, шумовыми гранатами и арматурой, пытались захватить здание Департамента Пограничной службы по Алматинской области, сообщает официальный сайт КНБ РК.

Нападавшие разбили камеры видеонаблюдения, установленные по периметру, и попытались проникнуть в здание департамента.

"Силами личного состава пограничники, оставшиеся для защиты и обороны объектов департамента, оттеснили нападавших", - сообщили в КНБ.

Участники беспорядков же захватили соседнее здание Управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры по Алматы и подожгли его.

Пограничники до приезда пожарных эвакуировали 57 сотрудников прокуратуры и двух курсантов Минобороны на территорию департамента и приступили к тушению здания.

"Аналогичным образом пограничники пресекли попытку преступников взять в плен 7 сотрудников противопожарной службы и укрыли их на территории департамента Погранслужбы", - заключили в комитете.

Ранее в КНБ рассказали о контртеррористической операции на юге страны - в горах и на границе Казахстана были задержаны десятки человек с оружием,, боеприпасами и крупными суммами денег.

Пограничники тушат пожар в здании управления Генпрокуратуры. Фото: официальный сайт КНБ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951275-kak-500-chelovek-pytalis-zahvatit-zdanie-departamenta-pogransluzhby-rasskazali-v-knb/