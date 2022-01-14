Изъяты боеприпасы и тысячи долларов: участников беспорядков задержали в горах на юге Казахстана (фото)

Задержанные во время контртеррористической операции в Алматинской области. Фото: официальный сайт КНБ

В Погранслужбе Комитета нацбезопасности рассказали о контртеррористической операции на юге страны - с 5 по 14 января десятки людей были задержаны в горах и на границе Казахстана, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

По данным комитета, 5-6 января в районе села Ушбулак были задержаны по подозрению в участии в антиобщественных акциях двое казахстанцев. Предполагается, что они являются приверженцами деструктивной религиозной организации - при них была обнаружена религиозная литература.

"В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к религиозно-экстремистской организации", - говорится в сообщении.

Задержанные во время контртеррористической операции в Алматинской области. Фото: официальный сайт КНБ

Еще 5 человек были задержаны в районе БАО. Они были на автомобиле Toyota, никаких документов, в том числе удостоверений личности, у них не было.

В автомобиле правоохранители нашли винчестер 12 калибра с 7 патронами, травматический пистолет с 1 патроном, окровавленный нож, 600 тысяч тенге. Установлена их причастность к массовым беспорядкам в Алматы и грабежу оружейного магазина.

Задержанные во время контртеррористической операции в Алматинской области. Фото: официальный сайт КНБ

В селе Малый Дехан задержаны 19 человек, участвовавших в беспорядках в Алматы. Сейчас их всех допрашивают оперативники.

"7 января совместно с подразделениями Вооруженных сил РК задержаны 184 возможных участника антиобщественных акций в городах Алматы и Талдыкорган, а также 41 нарушитель законодательства РК в области охраны государственной границы.

Изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 185 единиц боеприпасов, 8 мобильных телефонов, около 900 тысяч тенге и 100 тысяч долларов США. Задержана одна автомашина, числящаяся в угоне", - сообщили в Погранслужбе.

Задержанные во время контртеррористической операции в Алматинской области. Фото: официальный сайт КНБ

Еще 26 человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам в Алматы, задержали 13 января. В этот же день были задержаны 5 казахстанцев за незаконное хранение оружия. Изъято 6 единиц огнестрельного оружия.

"Подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме", - заключили в комитете.

Задержанные во время контртеррористической операции в Алматинской области. Фото: официальный сайт КНБ

Ранее в Минобороны рассказали, как участники беспорядков в Алматы обстреляли колонну бронированных машин. Спецназ Нацгвардии показал фото поврежденной во время беспорядков техники.

Между тем глава государства дал поручение Генпрокуратуре в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным после беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951272-izyaty-boepripasy-i-tysyachi-dollarov-uchastnikov-besporyadkov-zaderzhali-v-gorah-na-yuge-kazahstana-foto/