Колонну бронированных машин обстреляли во время беспорядков в Алматы (видео)

Пострадавшее в результате обстрела авто. Кадр из видео: министерство обороны РК

В Министерстве обороны Казахстана рассказали, как во время беспорядков в Алматы террористы обстреляли колонну бронированных машин "Арлан", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе мероприятий по обеспечению режима ЧП в Алматы бронированные колесные машины "Арлан" подразделений десантно-штурмовых войск подверглись обстрелу.

Как отметили в Минобороны, террористы пытались вывести военную технику из строя и уничтожить военнослужащих.

"Колонны были обстреляны из стрелкового оружия. Велись шквальный, перекрестный огонь, где точечно били по водителям, по окнам, по вооружению с целью вывода из строя. Данные автомобили прикрыли незащищенные объекты, небронированную технику, которую транспортировал личный состав", - рассказал командир десантно-штурмовой бригады подполковник Данияр Карманов.

Ранее в полиции Алматы рассказали о штурме здания департамента. Во время беспорядков департамент полиции атаковали шесть раз.

По последним данным, после беспорядков в южной столице были задержаны более 2 тысяч человек. Антитеррористическая операция в мегаполисе еще продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951270-kolonnu-bronirovannyh-mashin-obstrelyali-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-video/