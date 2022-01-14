"Оранжевый" уровень террористической опасности установили в Шымкенте

Шымкент после беспорядков. Фото: Otyrar.kz

В Шымкенте на 14 дней установили высокий "оранжевый" уровень террористической опасности. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает корреспондент NUR.KZ.

"По решению руководителя городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом на территории Шымкента с 14 января 2022 года установлен высокий "оранжевый" уровень террористической опасности сроком на 14 суток", - сообщили в ведомстве.

Здесь попросили с пониманием отнестись к проводимой работе государственных, специальных и правоохранительных органов, оказывая им посильное содействие.

Также жителей и гостей города призвали не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией.

Напомним, с вечера 14 января в Шымкенте отменен режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень террористической опасности установили в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951250-oranzhevyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-ustanovili-v-shymkente/