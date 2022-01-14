10 самолетов с миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Миротворцы ОДКБ. Фото: министерство обороны РК

Миротворческие силы ОДКБ покидают Казахстан - из страны вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами, к вылету готовятся миротворцы из Армении и Таджикистана, сообщает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

По официальным данным, из Казахстана уже вылетели 10 самолетов с белорусскими солдатами.

"Миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты своей постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС РФ. Их подразделения уже приступили к погрузке техники и личного состава", - говорится в сообщении.

Вылетать миротворцы ОДКБ будут с аэродромов Жетыген и Алматы.

Официальный сайт Минобороны РФ уточняет, что к погрузке штатной техники приступили и миротворцы Кыргызстана.

"Подразделение миротворцев Кыргызстана совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, вывод миротворческих войск ОДКБ из Казахстана начался вчера, 13 января.

Напомним, миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан 6-7 января. Они охраняли государственные, военные объекты и объекты социальной значимости.

Всего в Казахстан прибыли 2030 человек и 250 единиц техники.

Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило высвободить значительную часть сил и средств Вооруженных сил, правоохранительных органов и перебросить их на борьбу с террористами, отмечал Токаев.

Ожидается, что вывод войск ОДКБ будет осуществлен до 23 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951117-10-samoletov-s-mirotvortsami-odkb-vyleteli-iz-kazahstana/