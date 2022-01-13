"Желтый" уровень террористической угрозы установили в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На территории Павлодарской области ввели умеренный "желтый" уровень террористической опасности. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

Указывается, что решение о введении "желтого" уровня террористической угрозы принял глава Павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Он действует в регионе с 13 января и продолжится ровно 10 суток до 23 января.

"Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне вечером в 14 регионах страны, среди которых и Павлодарская область, был отменен "красный" уровень террористической угрозы.

Кроме того, сегодня сообщалось о введении "оранжевого" уровня террористической угрозы в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951070-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-ustanovili-v-pavlodarskoy-oblasti/