Когда снимут блокпосты в СКО

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Блокпосты в СКО останутся еще почти на 2 недели, несмотря на снятие режима ЧП в регионе, передает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

Как заявили в ДП СКО, на данный момент в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.

Учитывая данный факт, пункты пропуска на территории области будут работать далее. Блокпосты планируется убрать 26 января.

Также указывается, что за весь период действия блокпостов полицейские проверили свыше 31 тысячи транспортных средств.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев отменил режим ЧП в ряде регионов, среди которых СКО.

Кроме того, ранее в 14 регионах был отменен "красный" уровень террористической опасности. СКО также присутствует в этом списке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951064-kogda-snimut-blokposty-v-sko/