"Оранжевый" уровень террористической опасности установили в Нур-Султане

"Байтерек". Фото: sudok1 / Getty Images

На территории Нур-Султана было решено ввести "оранжевый" (высокий) уровень террористической опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного оперштаба по борьбе с терроризмом.

"В соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан "Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителя столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом на территории города Нур-Султан с 13 января 2022 года установлен высокий "оранжевый" уровень террористической опасности сроком на 14 суток", - указано в сообщении.

В оперштабе астанчан попросили отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.

Напомним, что накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил режим ЧП в ряде регионов. Кроме того, сегодня стало известно о снятии "красного" уровня террористической опасности в 14 регионах страны, включая Нур-Султан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1951049-oranzhevyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-ustanovili-v-nur-sultane/