Участки еще двух районов Алматы зачистили от террористов

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации в Алматы на утро 13 января рассказали в информационном центре комендатуры южной столицы - от террористов зачищены участки еще двух районов, передает корреспондент NUR.KZ.

По последним данным, зачищены жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов. Накануне сообщалось, что от террористов и боевиков зачищены участки Алатауского и Медеуского районов. В этих частях города коммунальные службы приступили к уборке мусора.

"Всего задержано 1925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов", - сообщили в комендатуре.

Только за минувшие сутки на пульт 102 поступило 961 сообщение от алматинцев, еще 215 сигналов от горожан поступило в call-центр комендатуры. Все сообщения отработаны.

Между тем в Нур-Султане, Шымкенте и еще 12 регионах завершилась антитеррористическая операция, здесь отменен "красный" уровень террористической опасности. Операция продолжается в Алматы, а также Алматинской и Жамбылской областях.

Несмотря на это, сегодня в Алматы впервые с начала беспорядков заработал аэропорт - первые пассажиры вылетели из южной столицы в Нур-Султан. Напомним, авиагавань была захвачена в ночь на 6 января, ее удалось освободить в ходе спецоперации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950913-uchastki-esche-dvuh-rayonov-almaty-zachistili-ot-terroristov/