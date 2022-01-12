"350 человек с оружием атаковали здание": озвучены подробности гибели подполковника КНБ

Дастан Адильбай. Фото: КНБ РК

Основные трагические события в Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января. Группой численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия и "коктейлей Молотова" предприняты попытки захвата ДКНБ по Жамбылской области. В результате погиб начальник отдела Антитеррористического центра, подполковник Дастан Адильбай, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что при обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личному составу, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим был открыт ответный огонь.

Совместно с группой спецназначения департамента ПС КНБ по Жамбылской области отражены 3 вооруженные атаки.

Фото: КНБ РК

От полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ региона, подполковник Дастан Адильбай.

Ведомством заведено 6 уголовных дел: одно по пп.2, 15 ч.2 ст.99 УК РК (Убийство сотрудника при осуществлении служебной деятельности), одно - по п.2 ч.3 ст.255 УК РК (Акт терроризма) и четыре - по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Фото: КНБ РК

Межведомственной следственно-оперативной группой Жамбылской области по пп.1, 6 ч.2.ст.269 УК РК (Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору) расследуются уголовные дела в отношении 30 человек.

Продолжается работа по уголовному преследованию лиц, причастных к массовым беспорядкам.

Фото: КНБ РК

Областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом принят и реализуется комплекс мер по стабилизации обстановки в регионе.

Напомним, ранее был опубликован список погибших в ходе беспорядков сотрудников КНБ Казахстана, в их числе оказался Дастан Адильбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950844-350-chelovek-s-oruzhiem-atakovali-zdanie-ozvucheny-podrobnosti-gibeli-podpolkovnika-knb/