Последствия алматинской трагедии сняли на видео с высоты птичьего полета

Алматы после беспорядков. Кадр из видео: YouTube / Arthur Neupokoyev.

Житель Алматы показал с высоты птичьего полета, как выглядит южная столица после массовых беспорядков, начавшихся в ночь с 4 на 5 января и продолжавшихся до 7 января.

Видеоролик появился на YouTube-канале пользователя Arthur Neupokoyev.

Мужчина снял с дрона площадь Республики утром 7 января. На кадрах виден дым над акиматом, который был захвачен террористами штурмом. Накануне мы показывали, как выглядит здание сейчас - после захвата боевики подожгли его.

Ранее в МВД рассказали хронологию беспорядков в Алматы и объяснили, как именно террористам удалось захватить город.

Между тем глава государства сообщил, что террористы ввели в заблуждение алматинцев - горожане на первом этапе поверили, что в мегаполисе проходят мирные митинги. Токаев отметил, что эти события войдут в историю страны как алматинская трагедия.

Кроме того, президент добавил, что падение Алматы привело бы к захвату боевиками всего юга страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950683-posledstviya-almatinskoy-tragedii-snyali-na-video-s-vysoty-ptichego-poleta/