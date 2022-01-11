Какие районы Алматы зачищены от террористов, рассказали в комендатуре

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В информационном центре комендатуры города Алматы рассказали, как сейчас обстоит ситуация в южной столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что на утро 11 января от бандитских группировок зачищены следующие участки:

участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов,

микрорайон Ожет,

жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алматы.

"Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.

Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.

На пульт 102 поступило всего 608 сообщений. В call-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - сообщили в комендатуре.

Напомним, накануне аким города Бактыжан Сагинтаев сообщил, что мегаполис постепенно возвращается к нормальной жизни. В Алматы уже функционирует общественный транспорт, открыты рынки, супермаркеты, АЗС.

Между тем, глава государства, выступая на внеочередной сессии ОДКБ, рассказал, как боевики ввели в заблуждение жителей южной столицы. Произошедшее Токаев назвал "алматинской трагедией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950381-kakie-rayony-almaty-zachischeny-ot-terroristov-rasskazali-v-komendature/