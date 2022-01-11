69 полицейских и военных пострадали во время беспорядков в ВКО

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69 полицейских и военнослужащих Восточного Казахстана пострадали в ходе урегулирования беспорядков на территории области.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", 5 января правоохранители "живым щитом" взяли в кольцо участников радикальных действий в Усть-Каменогорске и Семее.

В двух главных городах региона силовикам удалось обезвредить до 3 тысяч участников беспорядков, которые использовали огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью.

"Были также факты, когда люди приходили на площадь с бензопилой, чтобы спилить деревья и при помощи палок осуществить атаку на военнослужащих и сотрудников полиции", - сообщил заместитель командующего РгК "Шығыс" Берик Токтаров.

В итоге огнестрельные ранения и химические ожоги получили 69 полицейских и военнослужащих региона. Некоторые из них до сих пор получают лечение в больнице.

Напомним, накануне глава государства, выступая на сессии ОДКБ, заявил, что беспорядки в Казахстане были попыткой госпереворота. Среди участников событий, по данным президента, были боевики с Ближнего Востока.

Токаев отметил также, что среди мирного населения Казахстана есть жертвы, но точное количество погибших пока не подсчитано.

Между тем ранее в МВД сообщали, что в результате беспорядков погибли 16 полицейских и военнослужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950369-69-politseyskih-i-voennyh-postradali-vo-vremya-besporyadkov-v-vko/