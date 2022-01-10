"Там были боевики и из Ближнего Востока": Токаев рассказал о замысле напавших на Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которых озвучил замысел террористов, напавших на Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Токаев подробно проинформировал о причинах текущих событий в стране и принимаемых государством мерах. Президент рассказал о жестоких насильственных действиях террористов и бандитов, пытавшихся подорвать конституционный строй и осуществить государственный переворот.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока.

Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", – заявил глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950358-tam-byli-boeviki-i-iz-blizhnego-vostoka-tokaev-rasskazal-o-zamysle-napavshih-na-kazahstan/