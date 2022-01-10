Токаев о беспорядках: Речь идет о попытке государственного переворота

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии совета ОДКБ заявил, что в Казахстане была предпринята попытка госпереворота, передает корреспондент NUR.KZ.

"Располагая полной картиной событий, могу заявить, что все события составляют звенья одной цепи - они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла долгое время. Как долго она шла - год, два, три, покажет время", - заявил Токаев.

Президент сообщил, что организаторы хаоса по всей стране использовали недовольство казахстанцев ценами на газ. По его словам, Казахстан и раньше "тестировали" на прочность.

"Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, бандиты и мелкие хулиганы. Речь идет о попытке госпереворота", - заявил Токаев.

Он добавил, что вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа.

"Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания властей, органов, следственных изоляторов, телевышку, банки, захватывались аэропорты, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В Алматы и других городах шли настоящие бои", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950275-tokaev-o-besporyadkah-rech-idet-o-popytke-gosudarstvennogo-perevorota/